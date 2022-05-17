ЛНР перейдет на российские номера телефонов

Жители Луганской Народной Республики перейдут на российский телефоный код +7 в июле этого года. После перехода в республике также будет отключен украинский код +380. Об этом заявил первый заместитель главы «Лугакома» Эдуард Егоров.
«Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда „умрет“ старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, — это июль 2022 года», — заявил Егоров в разговоре с ТАСС. По словам представителя оператора сотовой связи, к этому времени в республике будут завершены все подготовительные работы.
По словам Егорова, для получения нового номера жителям Луганской Республики понадобится обратиться в центр обслуживания абонентов «Лугакома». Замена сим-карт связана с техническими сложностями при переходе на новый код.
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Жители Луганской Народной Республики перейдут на российский телефоный код +7 в июле этого года. После перехода в республике также будет отключен украинский код +380. Об этом заявил первый заместитель главы «Лугакома» Эдуард Егоров. «Плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда „умрет“ старый номер +380, код украинский, и у абонентов наших останется только +7, Россия, — это июль 2022 года», — заявил Егоров в разговоре с ТАСС. По словам представителя оператора сотовой связи, к этому времени в республике будут завершены все подготовительные работы. По словам Егорова, для получения нового номера жителям Луганской Республики понадобится обратиться в центр обслуживания абонентов «Лугакома». Замена сим-карт связана с техническими сложностями при переходе на новый код.