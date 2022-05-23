Кремль обеспокоило нападение на мэра Энергодара и новые теракты

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков сказал, что в России обеспокоены судьбой граждан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нападение на мэра Энергодара (Запорожская область) Андрея Шевчика вызывает беспокойство, поэтому российские военные принимают меры для предотвращения новых терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Что касается теракта в Энергодаре — да, националистические элементы применяют такие методы. Это обязывает наших военных быть начеку и принимать меры по предотвращению повторения таких терактов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее на Шевчика напали, он и его охранники получили ранение в результате взрыва самодельного устройства. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля, в результате военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожья. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь Луганской и Донецкой народным республикам.

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Нападение на мэра Энергодара (Запорожская область) Андрея Шевчика вызывает беспокойство, поэтому российские военные принимают меры для предотвращения новых терактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Что касается теракта в Энергодаре — да, националистические элементы применяют такие методы. Это обязывает наших военных быть начеку и принимать меры по предотвращению повторения таких терактов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее на Шевчика напали, он и его охранники получили ранение в результате взрыва самодельного устройства. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля, в результате военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожья. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь Луганской и Донецкой народным республикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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