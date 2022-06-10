В Литве потребовали у России вернуть Смоленск

10 июня 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

При отказе РФ признать Литву независимой, придется вернуть Смоленск, считает депутат литовского Сейма Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Если Россия откажется от признания независимости Литвы, она должна будет вернуть последней Смоленск. Об этом заявил депутат литовского Сейма Матас Малдейкис в ответ на предложение депутата Госдумы Евгения Федорова. «Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы [президент РФ Владимир] Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все территории Великому княжеству», — отметил он на своей странице в одной из соцсетей, добавив, что имеет ввиду Смоленск. Ранее Федоров внес в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости Литвы. Он отметил, что Литва — более важная территория, чем остальные: это проход к Калининградской области. Сама страна последовательно проводит наиболее агрессивную антироссийскую политику, отмечает телеканал 360. В сентябре 1991 года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». Федоров считает такое решение незаконным , поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушениями, пишет Pravda.Ru. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Если Россия откажется от признания независимости Литвы, она должна будет вернуть последней Смоленск. Об этом заявил депутат литовского Сейма Матас Малдейкис в ответ на предложение депутата Госдумы Евгения Федорова. «Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы [президент РФ Владимир] Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все территории Великому княжеству», — отметил он на своей странице в одной из соцсетей, добавив, что имеет ввиду Смоленск. Ранее Федоров внес в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости Литвы. Он отметил, что Литва — более важная территория, чем остальные: это проход к Калининградской области. Сама страна последовательно проводит наиболее агрессивную антироссийскую политику, отмечает телеканал 360. В сентябре 1991 года на первом заседании Государственного совета СССР под председательством президента СССР Михаила Горбачева было принято постановление Государственного совета СССР № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». Федоров считает такое решение незаконным, поскольку оно принято неконституционным органом и с нарушениями, пишет Pravda.Ru.