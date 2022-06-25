В соцсетях разнесли прошедшую «Ночь музыки». «Мероприятие по сбору алкашей»

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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург
Пользователи соцсетей обвинили организаторов в плохой подготовке Фото:

Жители Екатеринбурга остались недовольны организацией прошедшего накануне музыкального фестиваляUral Music Night («Ночь музыки»). Пользователи соцсетей пожаловались на плохой звук, неорганизованные толпы людей, невоспитанное поведение сограждан и горы мусора после мероприятия.

Пользователи указали на недочеты организаторов
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Многие ожидали большего от мероприятия
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По мнению комментаторов, организаторы недостаточно постарались
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На фестивале были проблемы со звуком
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Других разочаровало поведение сограждан
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Пользователи дали оценку контингенту мероприятия
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Посетители фестиваля оставили после себя горы мусора
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Проблемы с мусором также адресовали организаторам
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Однако есть и те, кому фестиваль понравился
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Одна из пользовательниц Telegram подробно расписала, что нужно изменить на «Ночь музыки»

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. В ходе мероприятия произошло несколько инцидентов. Так, трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.

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Жители Екатеринбурга остались недовольны организацией прошедшего накануне музыкального фестиваляUral Music Night («Ночь музыки»). Пользователи соцсетей пожаловались на плохой звук, неорганизованные толпы людей, невоспитанное поведение сограждан и горы мусора после мероприятия. Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. В ходе мероприятия произошло несколько инцидентов. Так, трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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