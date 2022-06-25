Пользователи соцсетей обвинили организаторов в плохой подготовке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Екатеринбурга остались недовольны организацией прошедшего накануне музыкального фестиваляUral Music Night («Ночь музыки»). Пользователи соцсетей пожаловались на плохой звук, неорганизованные толпы людей, невоспитанное поведение сограждан и горы мусора после мероприятия.

Пользователи указали на недочеты организаторов Фото: скриншот «Вконтакте»

Многие ожидали большего от мероприятия Фото: скриншот «Вконтакте»

По мнению комментаторов, организаторы недостаточно постарались Фото: скриншот «Вконтакте»

На фестивале были проблемы со звуком Фото: скриншот «Вконтакте»

Других разочаровало поведение сограждан Фото: скриншот «Вконтакте»

Пользователи дали оценку контингенту мероприятия Фото: скриншот «Вконтакте»

Посетители фестиваля оставили после себя горы мусора Фото: скриншот «Вконтакте»

Проблемы с мусором также адресовали организаторам Фото: скриншот «Вконтакте»

Однако есть и те, кому фестиваль понравился Фото: скриншот «Вконтакте»

Одна из пользовательниц Telegram подробно расписала, что нужно изменить на «Ночь музыки» скриншот Telegram

скриншот Telegram

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. В ходе мероприятия произошло несколько инцидентов. Так, трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.