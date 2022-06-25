Жители Екатеринбурга остались недовольны организацией прошедшего накануне музыкального фестиваляUral Music Night («Ночь музыки»). Пользователи соцсетей пожаловались на плохой звук, неорганизованные толпы людей, невоспитанное поведение сограждан и горы мусора после мероприятия.
Пользователи указали на недочеты организаторов
Фото: скриншот «Вконтакте»
Многие ожидали большего от мероприятия
Фото: скриншот «Вконтакте»
По мнению комментаторов, организаторы недостаточно постарались
Фото: скриншот «Вконтакте»
На фестивале были проблемы со звуком
Фото: скриншот «Вконтакте»
Других разочаровало поведение сограждан
Фото: скриншот «Вконтакте»
Пользователи дали оценку контингенту мероприятия
Фото: скриншот «Вконтакте»
Посетители фестиваля оставили после себя горы мусора
Фото: скриншот «Вконтакте»
Проблемы с мусором также адресовали организаторам
Фото: скриншот «Вконтакте»
Однако есть и те, кому фестиваль понравился
Фото: скриншот «Вконтакте»
Одна из пользовательниц Telegram подробно расписала, что нужно изменить на «Ночь музыки»
скриншот Telegram
скриншот Telegram
Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. В ходе мероприятия произошло несколько инцидентов. Так, трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.
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Жители Екатеринбурга остались недовольны организацией прошедшего накануне музыкального фестиваляUral Music Night («Ночь музыки»). Пользователи соцсетей пожаловались на плохой звук, неорганизованные толпы людей, невоспитанное поведение сограждан и горы мусора после мероприятия. Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night) состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге. В ходе мероприятия произошло несколько инцидентов. Так, трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.