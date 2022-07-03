03 июля 2022

«Известия»: в России хотят изменить УК после обращения Путина

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин призвал пересмотреть параметры определения ущерба по экономическим преступлениям Фото:

В России могут пересмотреть несколько уголовных статей по экономическим преступлениям после того, как президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ).

«Проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“ в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов внесут на отзыв в правительство на днях. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления», — пишет газета «Известия».

Ранее Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Президент также поручил правительству отменить постоянные проверки бизнеса, пишет RT.

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В России могут пересмотреть несколько уголовных статей по экономическим преступлениям после того, как президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ). «Проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“ в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов внесут на отзыв в правительство на днях. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления», — пишет газета «Известия». Ранее Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Президент также поручил правительству отменить постоянные проверки бизнеса, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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