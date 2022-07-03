«Известия»: в России хотят изменить УК после обращения Путина

В России могут пересмотреть несколько уголовных статей по экономическим преступлениям после того, как президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ).
«Проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“ в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов внесут на отзыв в правительство на днях. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления», — пишет газета «Известия».
Ранее Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Президент также поручил правительству отменить постоянные проверки бизнеса, пишет RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
В России могут пересмотреть несколько уголовных статей по экономическим преступлениям после того, как президент России Владимир Путин обратил на это внимание в ходе «Петербургского международного экономического форума» (ПМЭФ). «Проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации“ в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов внесут на отзыв в правительство на днях. В документе предлагается увеличить в два раза размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления», — пишет газета «Известия». Ранее Путин призвал пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям. Президент также поручил правительству отменить постоянные проверки бизнеса, пишет RT.