Алиханов: запрет на ввоз грузов из Прибалтики не будет блокадой

06 июля 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов объяснил, почему запрет на ввоз грузов из Балтии не будет блокадой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, не стоит считать блокадой, ведь есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по нему проходит граница Польши с Литвой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал губернатов, отвечая на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы, передает его слова РИА «Новости». Он обосновывает это наличием Сувалкского коридора — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой. Ранее сообщалось, что Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику. По его мнению, такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, не стоит считать блокадой, ведь есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по нему проходит граница Польши с Литвой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал губернатов, отвечая на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы, передает его слова РИА «Новости». Он обосновывает это наличием Сувалкского коридора — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой. Ранее сообщалось, что Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику. По его мнению, такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда.