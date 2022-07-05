05 июля 2022

Алиханов: запрет на ввоз грузов из Прибалтики не будет блокадой

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, алиханов антон
Антон Алиханов объяснил, почему запрет на ввоз грузов из Балтии не будет блокадой Фото:
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Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, не стоит считать блокадой, ведь есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по нему проходит граница Польши с Литвой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал губернатов, отвечая на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы, передает его слова РИА «Новости». Он обосновывает это наличием Сувалкского коридора — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой.

Ранее сообщалось, что Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику. По его мнению, такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы.

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда.

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Полный запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров с территории Прибалтики, не стоит считать блокадой, ведь есть Сувалкский коридор — 100-километровый сухопутный участок, по нему проходит граница Польши с Литвой. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Ну нет, почему блокада? У них же есть возможность ездить из Польши в Литву», — сказал губернатов, отвечая на вопрос, считает ли возможные ответные меры экономической блокадой Литвы, передает его слова РИА «Новости». Он обосновывает это наличием Сувалкского коридора — 100-километровый сухопутный участок, по которому проходит граница Польши с Литвой. Ранее сообщалось, что Алиханов призвал запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику. По его мнению, такая мера станет симметричным ответом на ограничения по транзиту в регион со стороны Литвы. С 18 июня Вильнюс прекратил транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. Это решение в Литве объяснили санкционной политикой Евросоюза. Губернатор Алиханов уже заявлял, что Россия может прибегнуть к крайним экономическим мерам в случае, если Литва не предотвратит блокаду Калининграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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