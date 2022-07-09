Имам из Зауралья отправился в Донбасс с батальоном добровольцев

09 июля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Имам из Зауралья отправился в Донбасс вместе с православным священником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев отправились имам (духовный глава в исламе — прим. URA.RU) из Зауралья и православный священник. Религиозные лидеры намерены участвовать в специальной операции. Об этом заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин. «На днях еще один батальон добровольцев Башкортостана направился в путь в Донбасс… Среди нас здесь — Хамза-хазрат, имам из Зауралья. Ему 65 лет, и он уже в первые дни в конце февраля требовал у меня: муфтий-хазрат, направь меня туда, направь меня в Донбасс, я хочу участвовать! Со вторым батальоном и Хамза-хазрат, и батюшка православный направляются», — сказал муфтий в ходе праздничной проповеди в честь праздника Курбан-байрам. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал». Специальная операция на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основными целями ВС РФ является освобождение территорий Донбасса, а также демилитаризация Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Донбасс вместе с батальоном башкирских добровольцев отправились имам (духовный глава в исламе — прим. URA.RU) из Зауралья и православный священник. Религиозные лидеры намерены участвовать в специальной операции. Об этом заявил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин. «На днях еще один батальон добровольцев Башкортостана направился в путь в Донбасс… Среди нас здесь — Хамза-хазрат, имам из Зауралья. Ему 65 лет, и он уже в первые дни в конце февраля требовал у меня: муфтий-хазрат, направь меня туда, направь меня в Донбасс, я хочу участвовать! Со вторым батальоном и Хамза-хазрат, и батюшка православный направляются», — сказал муфтий в ходе праздничной проповеди в честь праздника Курбан-байрам. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал». Специальная операция на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основными целями ВС РФ является освобождение территорий Донбасса, а также демилитаризация Украины.