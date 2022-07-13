Глава Крыма выложил ролик с избиением солдата

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Похороны Константина Глушкова. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Главы Крыма заявил, что у участников конфликта не было опознавательных знаков, в том числе — буквы Z Фото:

Глава Крыма Сергей Аксенов выложил ролик с недавним избиением военнослужащего за букву Z. Видео он опубликовал в своем telegram-канале.

«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения», — написал Аксенов.

Ранее в крымском городе Судаке неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой.

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Глава Крыма Сергей Аксенов выложил ролик с недавним избиением военнослужащего за букву Z. Видео он опубликовал в своем telegram-канале. «Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения», — написал Аксенов. Ранее в крымском городе Судаке неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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