Глава Крыма выложил ролик с избиением солдата

Глава Крыма Сергей Аксенов выложил ролик с недавним избиением военнослужащего за букву Z. Видео он опубликовал в своем telegram-канале.
«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения», — написал Аксенов.
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Глава Крыма Сергей Аксенов выложил ролик с недавним избиением военнослужащего за букву Z. Видео он опубликовал в своем telegram-канале. «Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения», — написал Аксенов. Ранее в крымском городе Судаке неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой.