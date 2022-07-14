Аналитик объяснил, как прогнозировать курс доллара

15 июля 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Аналитик посоветовал прогнозировать курс валют с учетом торгового баланса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для прогнозирования курса валют следует обращать внимание на торговый баланс. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин. «Оценить динамику экспорта позволяет динамика цен на нефть и газ, а также вводимые против России санкционные ограничения, добровольные отказы стран от покупок, к примеру, „голубого топлива“», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для отслеживания динамики импорта, по его словам, «можно обратиться к статистике по торговому балансу стран — основных торговых партнеров России. Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия». Аналитик также посоветовал следить за высказываниями финансовых властей, которые сейчас настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу валют дружественных стран. Шульгин также подчеркнул, что уровень ставок Банка России влияет на курс в долгосрочной перспективе, но тоже важен при формировании прогноза. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать, президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для прогнозирования курса валют следует обращать внимание на торговый баланс. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин. «Оценить динамику экспорта позволяет динамика цен на нефть и газ, а также вводимые против России санкционные ограничения, добровольные отказы стран от покупок, к примеру, „голубого топлива“», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм». Для отслеживания динамики импорта, по его словам, «можно обратиться к статистике по торговому балансу стран — основных торговых партнеров России. Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия». Аналитик также посоветовал следить за высказываниями финансовых властей, которые сейчас настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу валют дружественных стран. Шульгин также подчеркнул, что уровень ставок Банка России влияет на курс в долгосрочной перспективе, но тоже важен при формировании прогноза. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 28 мая курс доллара на Мосбирже опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Американские аналитики признали рубль самой сильной валютой в мире в этом году. Однако в первую неделю июля отечественная валюта начала резко падать, президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность. Аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал возвращение курса к 70 рублям за доллар.