Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки

Сбербанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, которые были взяты клиентами с марта по май 2022 года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.
«Снизить ставку по действующей ипотеке можно до 11,5% или до 12,5%. Зависит от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф в ходе своего визита в Дербент. Его слова приводит РИА «Новости».
По словам Грефа, рефинансировать кредит можно один раз. Кто решил воспользоваться этим предложением, должен успеть до 15 октября 2022 года.
В феврале после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%, напоминает портал «Невские новости». 10 июня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%.
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Сбербанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, которые были взяты клиентами с марта по май 2022 года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. «Снизить ставку по действующей ипотеке можно до 11,5% или до 12,5%. Зависит от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф в ходе своего визита в Дербент. Его слова приводит РИА «Новости». По словам Грефа, рефинансировать кредит можно один раз. Кто решил воспользоваться этим предложением, должен успеть до 15 октября 2022 года. В феврале после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%, напоминает портал «Невские новости». 10 июня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%.