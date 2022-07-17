Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки

Греф заявил, что воспользоваться предложением можно только один раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, которые были взяты клиентами с марта по май 2022 года. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

«Снизить ставку по действующей ипотеке можно до 11,5% или до 12,5%. Зависит от условий страхования жизни по ипотеке», — заявил Греф в ходе своего визита в Дербент. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Грефа, рефинансировать кредит можно один раз. Кто решил воспользоваться этим предложением, должен успеть до 15 октября 2022 года.

В феврале после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 20%, напоминает портал « Невские новости ». 10 июня регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%.