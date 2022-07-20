На Кубани туристов, объезжающих пробку, избили местные жители. Видео

20 июля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Из-за пробок на трассах автомобилисты вынуждены ехать через населенные пункты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Кубани местные жители устроили драку с туристами, которые объезжают пробку через станицу Анастасиевскую и тем самым «мешают всем жить». Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. «Это моя дорога, я ее отсыпаю, уезжайте отсюда. Я проезд сейчас закидаю камнями. Вы людям жить не даете. Зачем вы нам жить мешаете?» — возмущается один из жителей станицы Анастасиевской. Разбираться с туристами вышли несколько десятков людей, которые считают, что машины должны передвигаться только по трассам и не мешать местным. На данный момент полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства драки. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области мужчина во время драки выкинул своего оппонента в мусорный бак. А жители Каменска-Уральского устроили драку из-за того, что один из мужчин на автомобиле наехал на собаку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На Кубани местные жители устроили драку с туристами, которые объезжают пробку через станицу Анастасиевскую и тем самым «мешают всем жить». Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. «Это моя дорога, я ее отсыпаю, уезжайте отсюда. Я проезд сейчас закидаю камнями. Вы людям жить не даете. Зачем вы нам жить мешаете?» — возмущается один из жителей станицы Анастасиевской. Разбираться с туристами вышли несколько десятков людей, которые считают, что машины должны передвигаться только по трассам и не мешать местным. На данный момент полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства драки. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области мужчина во время драки выкинул своего оппонента в мусорный бак. А жители Каменска-Уральского устроили драку из-за того, что один из мужчин на автомобиле наехал на собаку.