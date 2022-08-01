Baza: Федун покинет пост президента «Спартака»

01 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Леонид Федун является президентом футбольного клуба 18 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Леонид Федун сложит полномочия президента футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает Baza. «Вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава РПЛ — Ашот Хачатурянц. Назначение может произойти в ближайшее время», — ссылается издание на свои источники. При этом смена руководства в настоящий момент остается на уровне слухов. Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов уточнил, что информация о смене главы клуба — неподтвержденная. «Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Зеленова sport24 . Леонид Федун является президентом клуба 18 лет — с 2004 года. Ранее Федун раскрыл судьбу «Спартака» после своего ухода из «Лукойла». Он сказал, что продолжит заниматься командой. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств, а также достижением пенсионного возраста.

Леонид Федун сложит полномочия президента футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает Baza. «Вместо него руководить клубом, вероятнее всего, будет бывший глава РПЛ — Ашот Хачатурянц. Назначение может произойти в ближайшее время», — ссылается издание на свои источники. При этом смена руководства в настоящий момент остается на уровне слухов. Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов уточнил, что информация о смене главы клуба — неподтвержденная. «Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Зеленова sport24. Леонид Федун является президентом клуба 18 лет — с 2004 года. Ранее Федун раскрыл судьбу «Спартака» после своего ухода из «Лукойла». Он сказал, что продолжит заниматься командой. В пресс-службе «Лукойла» 27 июня сообщили об его уходе с поста вице-президента компании из-за семейных обстоятельств, а также достижением пенсионного возраста.