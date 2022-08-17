17 августа 2022

Российские космонавты досрочно завершили выход в открытый космос

© Служба новостей «URA.RU»
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Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос Фото:

В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Там уточнили, что их самочувствие хорошее.

«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», — появилось сообщение в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Там отметили, что работы, которые космонавты не успели завершить, будут выполнены в ходе следующих выходов в космос.

Ранее сообщалось, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос. Причиной этому стала, возникшая проблема со спецснаряжением, пишет RT.

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В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Там уточнили, что их самочувствие хорошее. «Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», — появилось сообщение в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Там отметили, что работы, которые космонавты не успели завершить, будут выполнены в ходе следующих выходов в космос. Ранее сообщалось, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос. Причиной этому стала, возникшая проблема со спецснаряжением, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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