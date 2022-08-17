Российские космонавты досрочно завершили выход в открытый космос

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос
В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Там уточнили, что их самочувствие хорошее.
«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее», — появилось сообщение в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Там отметили, что работы, которые космонавты не успели завершить, будут выполнены в ходе следующих выходов в космос.
Ранее сообщалось, что Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос. Причиной этому стала, возникшая проблема со спецснаряжением, пишет RT.
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