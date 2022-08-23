Сотни людей пришли проститься с журналисткой Дарьей Дугиной. Фото

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Церемония прощания состоялась в «Останкино» Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

В московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, погибшей в результате подрыва автомобиля. Корреспондент URA.RU вел фоторепортаж с мероприятия.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. По информации проекта «НемеZида», Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ведомство опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых была восстановлена хронология событий перед преступлением. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей и наградил ее орденом Мужества посмертно.

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В московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, погибшей в результате подрыва автомобиля. Корреспондент URA.RU вел фоторепортаж с мероприятия. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. По информации проекта «НемеZида», Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Ведомство опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых была восстановлена хронология событий перед преступлением. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей и наградил ее орденом Мужества посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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