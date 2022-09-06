Минобороны РФ: украинские военные в ДНР отказались выполнять приказы

Минобороны РФ: украинские военные в ДНР отказались выполнять приказы и дезертируют
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские военные в ДНР отказались выполнять приказы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции. Сообщается из сводки Минобороны РФ.

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в сообщении.

О дезертирстве военнослужащих батальонов ВСУ Минобороны РФ сообщало и ранее. Среди причин в ведомстве называют нехватку боеприпасов. А командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Ранее сообщалось, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции. Сообщается из сводки Минобороны РФ. «Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в сообщении. О дезертирстве военнослужащих батальонов ВСУ Минобороны РФ сообщало и ранее. Среди причин в ведомстве называют нехватку боеприпасов. А командир дезертировавшего подразделения ВСУ назвал обстановку под Марьинкой «адом». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. Ранее сообщалось, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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