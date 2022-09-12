Германии предрекли «трагедию в пяти актах» из-за энергетического кризиса

Der Spiegel: из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидает «трагедия в пяти актах»

13 сентября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Экономику Германии ожидает затяжной кризис Фото: Николай Бастриков © URA.RU Немецкую экономику ждет большой энергетический кризис и рецессия. Об этом предупредило издание Der Spiegel. «Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», — говорится в статье. Автор публикации отметил, что вопрос не в том, разразится ли кризис, а в том, насколько страшным и затяжным он будет для Германии. Это коснется, в первую очередь, предприятий, которые сильнее всего зависят от электроэнергии и газа: производителей бумаги, удобрений и стали. Ранее стало известно о том, что в Германии решили ограничить цены на электроэнергию и газ для некоторых групп населения. По словам министра финансов Станюры, ограничение будет установлено максимум на два года.

Немецкую экономику ждет большой энергетический кризис и рецессия. Об этом предупредило издание Der Spiegel. «Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», — говорится в статье. Автор публикации отметил, что вопрос не в том, разразится ли кризис, а в том, насколько страшным и затяжным он будет для Германии. Это коснется, в первую очередь, предприятий, которые сильнее всего зависят от электроэнергии и газа: производителей бумаги, удобрений и стали. Ранее стало известно о том, что в Германии решили ограничить цены на электроэнергию и газ для некоторых групп населения. По словам министра финансов Станюры, ограничение будет установлено максимум на два года.