Ученые заявили, что поздний отход ко сну провоцирует сахарный диабет

Experimental Physiology: поздний отход ко сну провоцирует сахарный диабет

20 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

В ходе исследования выяснилось, что циркадные ритмы могут влиять на то, как наш организм использует инсулин Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. Об этом сообщает Ридус со ссылкой на исследования ученых Университета Рутгерса. «Различия в жировом обмене между жаворонками и совами показывают, что циркадные ритмы могут влиять на то, как наш организм использует инсулин, который имеет очень большое значение для нашего здоровья», — передает слова профессора Стивена Малина Ридус. Ученые обнаружили, что у людей с хронотипом совы снижается способность использовать жир для получения энергии. Это ведет к накоплению жиров в организме и повышению вероятности развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Жаворонки же больше полагаются на жир как на источник энергии. «Они более чувствительны к инсулину и имеют меньший риск развития метаболических и сердечных заболеваний», — отмечает Ридус со ссылкой на результаты исследования, опубликованные Experimental Physiology. «Поскольку хронотип, по-видимому, влияет на наш метаболизм и действие гормонов, мы предполагаем, что он может быть использован в качестве фактора, помогающего спрогнозировать индивидуальный риск развития болезней», — подвел итоги исследования профессор Стивен Малин. Издание сообщает, что в исследовании участвовали 50 взрослых людей, которые были разделены на группы на основе их хронотипа: сова иди жаворонок. За участниками наблюдали в течение недели, чтобы оценить характер их дневной и ночной активности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. Об этом сообщает Ридус со ссылкой на исследования ученых Университета Рутгерса. «Различия в жировом обмене между жаворонками и совами показывают, что циркадные ритмы могут влиять на то, как наш организм использует инсулин, который имеет очень большое значение для нашего здоровья», — передает слова профессора Стивена Малина Ридус. Ученые обнаружили, что у людей с хронотипом совы снижается способность использовать жир для получения энергии. Это ведет к накоплению жиров в организме и повышению вероятности развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Жаворонки же больше полагаются на жир как на источник энергии. «Они более чувствительны к инсулину и имеют меньший риск развития метаболических и сердечных заболеваний», — отмечает Ридус со ссылкой на результаты исследования, опубликованные Experimental Physiology. «Поскольку хронотип, по-видимому, влияет на наш метаболизм и действие гормонов, мы предполагаем, что он может быть использован в качестве фактора, помогающего спрогнозировать индивидуальный риск развития болезней», — подвел итоги исследования профессор Стивен Малин. Издание сообщает, что в исследовании участвовали 50 взрослых людей, которые были разделены на группы на основе их хронотипа: сова иди жаворонок. За участниками наблюдали в течение недели, чтобы оценить характер их дневной и ночной активности.