Джанабаева не подтвердила слухи о разрыве с Меладзе и раскрыла секреты их семейной жизни

Певица Альбина Джанабаева опровергла слухи о расставании с Валерием Меладзе, заявив, что в их отношениях все благополучно. Как сообщила артистка в эксклюзивном интервью журналисту Марку Андерсону для подкаста «Ниче святого», информация о проблемах в их семье и возможных изменах является «чушью».
«Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось», — призналась певица. Она подчеркнула, что их семья переживает прекрасный период, несмотря на активно распространяющиеся в социальных сетях сплетни.
В последнее время супруги активно развивают свои социальные сети, создавая совместные ролики с другими блогерами, такими как Максим Лутчак, Павлик Водолей и Андрей Савочкин. Многие идеи для этих видео, по словам Джанабаевой, принадлежат Валерию Меладзе, который проявил себя как талантливый режиссер.
Иногда, когда Меладзе не удается уговорить сняться в роликах, на помощь приходит их младший сын Лука. Артистка призналась, что долго сопротивлялась показу детей в социальных сетях, но поскольку мальчику это нравится, она иногда позволяет ему участвовать в процессе. Джанабаева также рассказала, что предпочитает создавать оригинальный контент, а не следовать трендам, и что ее первые ролики, в том числе видео с Меладзе после рождения дочери Агаты, были чистой импровизацией, основанной на юмористическом обыгрывании трудностей родительства.
Певица также сообщила, что продолжает музыкальную карьеру и находится в поиске новых песен и аранжировок, хотя признается, что найти что-то стоящее среди присылаемых демо-версий весьма проблематично. Относительно возможных дуэтов с другими исполнителями, Джанабаева отметила, что сотрудничество с Ольгой Бузовой «исключено», так как они находятся «в совершенно разных плоскостях». При этом она выразила желание исполнить композицию авторства Мари Краймбрери, которую считает «очень классной артисткой, пишущей замечательные лиричные песни».
