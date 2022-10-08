08 октября 2022

В Эстонии признали, что Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против РФ

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
В Эстонии пожаловались на усилившиеся внутриполитические проблемы из-за санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее».

В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».

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Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее». В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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