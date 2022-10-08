В Эстонии признали, что Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против РФ

09 октября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

В Эстонии пожаловались на усилившиеся внутриполитические проблемы из-за санкций против РФ Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее». В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».

Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее». В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».