Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее».
В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».
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Европе все труднее сохранять единство в вопросе санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Все сложнее становится и вводить [новые] санкции. Осталось не так много областей, на которые мы можем их наложить. Это создает проблему», — сказала премьер Эстонии в интервью британской газете The Daily Telegraph. По ее словам, «усиливающиеся внутриполитические проблемы» являются одной из главных причин того, что «сохранять единство становится все сложнее и сложнее». В частности, в Болгарии заявляли, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».