В США не смогли найти слов о подрыве Крымского моста

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На Крымском мосту повреждено железнодорожное полотно Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Белому дому нечего сообщить о взрыве на Крымском мосту. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире программы «This Week» телеканала ABC.

«Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром», — приводит слова Кирби argumenti.ru.

По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Украина причастна к произошедшему. Газета The New York Times подтвердила эту информацию со ссылкой на чиновника из Киева. В США не высказывались о произошедшем. В Пентагоне также заявили, что в курсе ситуации в Крыму, но никак не стали комментировать информацию.

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Белому дому нечего сообщить о взрыве на Крымском мосту. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире программы «This Week» телеканала ABC. «Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром», — приводит слова Кирби argumenti.ru. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Украина причастна к произошедшему. Газета The New York Times подтвердила эту информацию со ссылкой на чиновника из Киева. В США не высказывались о произошедшем. В Пентагоне также заявили, что в курсе ситуации в Крыму, но никак не стали комментировать информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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