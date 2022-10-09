В США не смогли найти слов о подрыве Крымского моста

Белому дому нечего сообщить о взрыве на Крымском мосту. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире программы «This Week» телеканала ABC.
«Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром», — приводит слова Кирби argumenti.ru.
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Белому дому нечего сообщить о взрыве на Крымском мосту. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире программы «This Week» телеканала ABC. «Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром», — приводит слова Кирби argumenti.ru. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября подорвался грузовик. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Украина причастна к произошедшему. Газета The New York Times подтвердила эту информацию со ссылкой на чиновника из Киева. В США не высказывались о произошедшем. В Пентагоне также заявили, что в курсе ситуации в Крыму, но никак не стали комментировать информацию.