08 октября 2022

РИА «Новости»: Пентагон отказался от комментариев о взрыве на Крымском мосту

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Минобороны США нечего добавить о взрыве на Крымском мосту Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Министерству обороны США нечего сказать по поводу взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил представитель Пентагона.

«Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — заявил РИА «Новости» представитель Пентагона. По его словам, украинцы самостоятельно принимают решения о ходе боевых действий.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Депутат Госдумы РФ Петр Толстой призвал нанести Украине жесткий ответный удар, «наплевав на Запад». Россияне потребовали наказать Украину, обвинив ее властей в террористической деятельности. В августе президент Украины Владимир Зеленский призывал полностью уничтожить Крымский мост, напоминает телеканал 360.

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Министерству обороны США нечего сказать по поводу взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил представитель Пентагона. «Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — заявил РИА «Новости» представитель Пентагона. По его словам, украинцы самостоятельно принимают решения о ходе боевых действий. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях произошло возгорание топливной цистерны. Часть автодороги оказалась разрушена, однако местные власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени. Депутат Госдумы РФ Петр Толстой призвал нанести Украине жесткий ответный удар, «наплевав на Запад». Россияне потребовали наказать Украину, обвинив ее властей в террористической деятельности. В августе президент Украины Владимир Зеленский призывал полностью уничтожить Крымский мост, напоминает телеканал 360.
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