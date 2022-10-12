Песков: передача Киеву активов России — международный бандитизм

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков обвинил Киев в воровстве российских активов Фото:

Передача Киеву активов России — это попытка легализации воровства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рассмотрении странами G7 такой возможности.

«Крайне негативно к этому относимся. Речь идет о неприкрытых попытках обсуждать легализацию ранее совершенного воровства. Это противоречит нормам права, это международный бандитизм. Печально, что эта тема в повестке G7», заявил Песков.

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Передача Киеву активов России — это попытка легализации воровства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рассмотрении странами G7 такой возможности. «Крайне негативно к этому относимся. Речь идет о неприкрытых попытках обсуждать легализацию ранее совершенного воровства. Это противоречит нормам права, это международный бандитизм. Печально, что эта тема в повестке G7», заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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