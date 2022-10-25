Кадыров призвал мобилизованных россиян самим добывать себе снаряжение на Украине

Мобилизованным россиянам, которые недовольны своим снаряжением, следует отбирать амуницию у украинских боевиков. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Мобилизованные сейчас снимают видео, что якобы им не хватает автоматов, автомат старый, форма не та. Зато у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма, все у них есть — у них надо забрать. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, государству и президенту», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале.
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Мобилизованным россиянам, которые недовольны своим снаряжением, следует отбирать амуницию у украинских боевиков. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Мобилизованные сейчас снимают видео, что якобы им не хватает автоматов, автомат старый, форма не та. Зато у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма, все у них есть — у них надо забрать. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, государству и президенту», — заявил Рамзан Кадыров в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Мобилизованные россияне заявляли, что получили полный комплект снаряжения, а заявления об обратном — фейки.