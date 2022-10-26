Замглавы Минцифры: власти РФ запустили прямое общение с гражданами

26 октября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

В социальных сетях РФ появились госпаблики для получения обратной связи от граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госпаблики в социальных сетях помогают представителям органов власти напрямую общаться с гражданами России и получать от них обратную связь. Об этом заявил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. Минцифры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы» подвели первые промежуточные итоги по работе федерального закона, который обязывает органы власти и подведомственные учреждения с 1 декабря вести страницу в соцсетях. Лучшими регионами по исполнению закона по предварительным итогам стали Пермский край, Калужская и Новгородская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Адыгея, Удмуртия, Ульяновская, Кемеровская области и Мордовия. Самой популярной площадкой для ведения — сеть «ВКонтакте». «Мы говорим не просто о выполнении закона, а о настоящем живом канале прямого взаимодействия с гражданами. Ведение госпабликов — это способ донести до людей, чем вы живете, как работаете, и получить от них обратную связь. Важно видеть их вовлеченность и самим транслировать ее на широкую аудиторию», — подчеркнул Олег Качанов. По словам заместителя гендиректора «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, за повышением качества госпабликов в регионах отвечают ЦУРы. «Основная задача ЦУР — повысить качество ведения госпабликов. Для этого нужна комплексная система мотивации администраторов госпабликов, от официального паблика Правительства и до паблика каждой школы, детского сада, поликлиники. Это и кейсы карьерного роста, и благодарственные письма, и конкурсы, и поддержка пабликов гострафиком. Сейчас мы совместно с регионами разрабатываем такую систему мотивации с учетом специфики каждого субъекта», — отметил он.

Госпаблики в социальных сетях помогают представителям органов власти напрямую общаться с гражданами России и получать от них обратную связь. Об этом заявил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов. Минцифры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы» подвели первые промежуточные итоги по работе федерального закона, который обязывает органы власти и подведомственные учреждения с 1 декабря вести страницу в соцсетях. Лучшими регионами по исполнению закона по предварительным итогам стали Пермский край, Калужская и Новгородская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Адыгея, Удмуртия, Ульяновская, Кемеровская области и Мордовия. Самой популярной площадкой для ведения — сеть «ВКонтакте». «Мы говорим не просто о выполнении закона, а о настоящем живом канале прямого взаимодействия с гражданами. Ведение госпабликов — это способ донести до людей, чем вы живете, как работаете, и получить от них обратную связь. Важно видеть их вовлеченность и самим транслировать ее на широкую аудиторию», — подчеркнул Олег Качанов. По словам заместителя гендиректора «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, за повышением качества госпабликов в регионах отвечают ЦУРы. «Основная задача ЦУР — повысить качество ведения госпабликов. Для этого нужна комплексная система мотивации администраторов госпабликов, от официального паблика Правительства и до паблика каждой школы, детского сада, поликлиники. Это и кейсы карьерного роста, и благодарственные письма, и конкурсы, и поддержка пабликов гострафиком. Сейчас мы совместно с регионами разрабатываем такую систему мотивации с учетом специфики каждого субъекта», — отметил он.