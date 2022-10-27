Боррель сообщил о трудностях в расследовании взрывов на «Северном потоке»

28 октября 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Работы по расследованию взрывов на «Северном потоке» проводят на большой глубине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено из-за трудностей с проведением работ на большой глубине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — приводит слова политика ТАСС. Боррель также уточнил, что у ЕС нет улик, указывающих на виновных в диверсии на газопроводе. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву.

Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено из-за трудностей с проведением работ на большой глубине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — приводит слова политика ТАСС. Боррель также уточнил, что у ЕС нет улик, указывающих на виновных в диверсии на газопроводе. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву.