27 октября 2022

Боррель сообщил о трудностях в расследовании взрывов на «Северном потоке»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Работы по расследованию взрывов на «Северном потоке» проводят на большой глубине Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено из-за трудностей с проведением работ на большой глубине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — приводит слова политика ТАСС. Боррель также уточнил, что у ЕС нет улик, указывающих на виновных в диверсии на газопроводе.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву.

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Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено из-за трудностей с проведением работ на большой глубине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — приводит слова политика ТАСС. Боррель также уточнил, что у ЕС нет улик, указывающих на виновных в диверсии на газопроводе. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать России его результаты. По информации The Wall Street Journal, немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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