Российские военкоры опубликовали кадры переправы через Днепр 10 ноября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 + ВС РФ намерены занять оборону на левом берегу Днепра Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военкоры опубликовали кадры переправы через Днепр в Херсоне. Соответствующая видеозапись опубликована в авторском telegram-канале «Свидетели Байрактара». «Переправляемся на другой берег Днепра. <…> Оборонять город с таким снабжением было бы просто безумие. <…> Ничего не потеряно, надеюсь, вернемся», — сказал один из военкоров РИА Новости на видеозаписи. Ранее командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск из Херсона. Российские бойцы намерены занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу поддержал такое решение, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин своим решением спас тысячу солдат. Российские военкоры опубликовали кадры переправы через Днепр в Херсоне. Соответствующая видеозапись опубликована в авторском telegram-канале «Свидетели Байрактара». «Переправляемся на другой берег Днепра. <…> Оборонять город с таким снабжением было бы просто безумие. <…> Ничего не потеряно, надеюсь, вернемся», — сказал один из военкоров РИА Новости на видеозаписи. Ранее командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск из Херсона. Российские бойцы намерены занять оборону на левом берегу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу поддержал такое решение, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Суровикин своим решением спас тысячу солдат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям