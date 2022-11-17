Экс-сотрудник Пентагона нашел способ обезопасить страны НАТО от случайных ракет

Экс-сотрудник Пентагона призвал страны НАТО укрепить границы с Россией системами ПВО
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты
Странам НАТО, граничащим с РФ и Украиной понадобится больше ПВО, так как в будущем могут появиться другие ракеты, заявил Таунсенд Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Странам НАТО нужно отправить больше систем ПВО в Польшу и другие страны, граничащие с РФ и Украиной, в целях безопасности. Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд.

«Возможно, им [странам Запада] понадобится еще несколько систем „Патриот“ или что-то в этом роде, потому что в будущем могут появиться другие ракеты, поскольку конфликт продолжается», — передает слова Таусенда Al Jazeera. Экс-сотрудник Пентагона также добавил, что в следующий раз угрозой может стать уже российская ракета, и Запад должен быть к этому готов.

Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Из-за катастрофы погибли два человека. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Польша и Украина использовали инцидент, чтобы спровоцировать столкновение НАТО и РФ, сообщает RT.

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Странам НАТО нужно отправить больше систем ПВО в Польшу и другие страны, граничащие с РФ и Украиной, в целях безопасности. Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд. «Возможно, им [странам Запада] понадобится еще несколько систем „Патриот“ или что-то в этом роде, потому что в будущем могут появиться другие ракеты, поскольку конфликт продолжается», — передает слова Таусенда Al Jazeera. Экс-сотрудник Пентагона также добавил, что в следующий раз угрозой может стать уже российская ракета, и Запад должен быть к этому готов. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Из-за катастрофы погибли два человека. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Польша и Украина использовали инцидент, чтобы спровоцировать столкновение НАТО и РФ, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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