Экс-сотрудник Пентагона нашел способ обезопасить страны НАТО от случайных ракет

Экс-сотрудник Пентагона призвал страны НАТО укрепить границы с Россией системами ПВО

17 ноября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Странам НАТО, граничащим с РФ и Украиной понадобится больше ПВО, так как в будущем могут появиться другие ракеты, заявил Таунсенд Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Странам НАТО нужно отправить больше систем ПВО в Польшу и другие страны, граничащие с РФ и Украиной, в целях безопасности. Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд. «Возможно, им [странам Запада] понадобится еще несколько систем „Патриот“ или что-то в этом роде, потому что в будущем могут появиться другие ракеты, поскольку конфликт продолжается», — передает слова Таусенда Al Jazeera. Экс-сотрудник Пентагона также добавил, что в следующий раз угрозой может стать уже российская ракета, и Запад должен быть к этому готов. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Из-за катастрофы погибли два человека. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Польша и Украина использовали инцидент, чтобы спровоцировать столкновение НАТО и РФ, сообщает RT.

Странам НАТО нужно отправить больше систем ПВО в Польшу и другие страны, граничащие с РФ и Украиной, в целях безопасности. Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд. «Возможно, им [странам Запада] понадобится еще несколько систем „Патриот“ или что-то в этом роде, потому что в будущем могут появиться другие ракеты, поскольку конфликт продолжается», — передает слова Таусенда Al Jazeera. Экс-сотрудник Пентагона также добавил, что в следующий раз угрозой может стать уже российская ракета, и Запад должен быть к этому готов. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Из-за катастрофы погибли два человека. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Польша и Украина использовали инцидент, чтобы спровоцировать столкновение НАТО и РФ, сообщает RT.