20 ноября 2022

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Токаев обещал большие перемены после выборов Фото:

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с победой на выборах президента республики Касым-Жомарта Токаева, который набрал большинство голосов избирателей. Как сообщила пресс-служба политика, Назарбаев назвал победу Токаева «убедительной».

«Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства», — цитирует поздравление экс-главы республики РИА «Новости». Назарбаев также отметил «решительность и мудрость» Токаева, которые он проявил, когда «на кону была независимость» Казахстана.

По данным экзит-поллов, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 82% избирателей. Официальные итоги голосования будут подведены в понедельник днем. Досрочные выборы президента республики Казахстан проводились в соответствии с указом Токаева. Он пообещал, что после выборов «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы» Казахстана.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с победой на выборах президента республики Касым-Жомарта Токаева, который набрал большинство голосов избирателей. Как сообщила пресс-служба политика, Назарбаев назвал победу Токаева «убедительной». «Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства», — цитирует поздравление экс-главы республики РИА «Новости». Назарбаев также отметил «решительность и мудрость» Токаева, которые он проявил, когда «на кону была независимость» Казахстана. По данным экзит-поллов, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 82% избирателей. Официальные итоги голосования будут подведены в понедельник днем. Досрочные выборы президента республики Казахстан проводились в соответствии с указом Токаева. Он пообещал, что после выборов «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы» Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...