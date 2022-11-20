Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах

21 ноября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Токаев обещал большие перемены после выборов Фото: официальный сайт президента Казахстана Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с победой на выборах президента республики Касым-Жомарта Токаева, который набрал большинство голосов избирателей. Как сообщила пресс-служба политика, Назарбаев назвал победу Токаева «убедительной». «Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства», — цитирует поздравление экс-главы республики РИА «Новости». Назарбаев также отметил «решительность и мудрость» Токаева, которые он проявил, когда «на кону была независимость» Казахстана. По данным экзит-поллов, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 82% избирателей. Официальные итоги голосования будут подведены в понедельник днем. Досрочные выборы президента республики Казахстан проводились в соответствии с указом Токаева. Он пообещал, что после выборов «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы» Казахстана.

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с победой на выборах президента республики Касым-Жомарта Токаева, который набрал большинство голосов избирателей. Как сообщила пресс-служба политика, Назарбаев назвал победу Токаева «убедительной». «Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства», — цитирует поздравление экс-главы республики РИА «Новости». Назарбаев также отметил «решительность и мудрость» Токаева, которые он проявил, когда «на кону была независимость» Казахстана. По данным экзит-поллов, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 82% избирателей. Официальные итоги голосования будут подведены в понедельник днем. Досрочные выборы президента республики Казахстан проводились в соответствии с указом Токаева. Он пообещал, что после выборов «будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы» Казахстана.