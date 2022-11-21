Жительница Петербурга выбросила мертвого ребенка в окно

Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром.
«20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ. Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром. «20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ. Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).