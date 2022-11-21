Жительница Петербурга выбросила мертвого ребенка в окно

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Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ Фото:

Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром.

«20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ. Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).

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Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром. «20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ. Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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