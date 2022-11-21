Жительница Петербурга выбросила мертвого ребенка в окно

21 ноября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром. «20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ . Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).

Уроженка Санкт-Петербурга родила мертвого ребенка, после чего выкинула его в окно. Тело новорожденного нашли во дворе жилого дома утром. «20-летняя девушка находилась дома, когда у нее начались роды. В результате она родила мертвого младенца и решила от него избавиться, выкинув в окно», — сообщил РЕН ТВ. Там уточнили, что тело направят на экспертизу для выявления причины смерти. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК РФ).