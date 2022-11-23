Украинские вышки сотовой связи вынужденно перешли на работу от генераторов 23 ноября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 + Сотовая связь Украины перешла на генераторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины. «Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве. Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей. Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области. Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины. В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины. «Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве. Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей. Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области. Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям