Украинские вышки сотовой связи вынужденно перешли на работу от генераторов

В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.
«Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве.
Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей.
Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области.
Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины.
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В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины. «Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве. Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей. Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области. Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины.