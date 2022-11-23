Украинские вышки сотовой связи вынужденно перешли на работу от генераторов

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Сотовая связь Украины перешла на генераторы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.

«Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве.

Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей.

Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области.

Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины.

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В результате массированных ракетных ударов МО РФ по украинской инфраструктуре, операторы сотовой связи вынуждены перейти на использование генераторов. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины. «Во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, мобильные операторы перегружены трафиком», — сообщили в министерстве. Сервис мониторинга интернет-сетей NetBlocks сообщил, что на всей территории Украины наблюдаются сильные перебои с интернетом. Подключение достигает 35 процентов от обычных показателей. Ранее URA.RU сообщало о массированных ракетных атаках на инфраструктуру Украины. Прилеты были отмечены в Киеве и Львовской области. Спецоперация была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Целью СВО объявлена помощь народным республикам Донбасса и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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