Newsweek: битва за Бахмут станет самой жестокой за все время спецоперации 01 декабря 2022 в 08:14 Размер текста - 17 + Newsweek уточняет, что Бахмут имеет функции автомобильного и железнодорожного узла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сражение за украинский город Бахмут (ДНР) станет самым жестоким за все время спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Кампания за город Бахмут обещает стать самой жестокой битвой в продолжающейся битве Украины и России», — пишет журнал. Авторы журнала сравнивают обстановку в городе с полями сражений Первой мировой войны. Они также подчеркивают, что текущие погодные условия не играют на руку украинским войскам. При этом российские силы начали добиваться успехов, отмечают в журнале. Уточняется, что Бахмут имеет функции автомобильного и железнодорожного узла. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил корреспонденту URA.RU, что Россия непременно займет Бахмут. Уточняется, что российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. 28 ноября российские солдаты отразили украинские атаки на четырех направлениях, в том числе на донецком. Сражение за украинский город Бахмут (ДНР) станет самым жестоким за все время спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Кампания за город Бахмут обещает стать самой жестокой битвой в продолжающейся битве Украины и России», — пишет журнал. Авторы журнала сравнивают обстановку в городе с полями сражений Первой мировой войны. Они также подчеркивают, что текущие погодные условия не играют на руку украинским войскам. При этом российские силы начали добиваться успехов, отмечают в журнале. Уточняется, что Бахмут имеет функции автомобильного и железнодорожного узла. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил корреспонденту URA.RU, что Россия непременно займет Бахмут. Уточняется, что российские военные наступают на донецком направлении, уничтожая солдат ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. 28 ноября российские солдаты отразили украинские атаки на четырех направлениях, в том числе на донецком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям