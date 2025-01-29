29 января 2025

Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

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В 2025 году Илон Маск может получить Нобелевскую премию за защиту прав человека
В 2025 году Илон Маск может получить Нобелевскую премию за защиту прав человека Фото:

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за активную позицию в защите прав человека и свободы слова. Об этом объявил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс через социальные сети.

«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в сообщении Гримса, цитирующего Норвежский Нобелевский институт.

Ранее Илона Маска подвергли жесткой критике со стороны Польши за высказывания о нацистах. Миллиардер считает, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков-нацистов и написал об этом в социальных сетях.

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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за активную позицию в защите прав человека и свободы слова. Об этом объявил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс через социальные сети. «Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в сообщении Гримса, цитирующего Норвежский Нобелевский институт. Ранее Илона Маска подвергли жесткой критике со стороны Польши за высказывания о нацистах. Миллиардер считает, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков-нацистов и написал об этом в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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