Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за активную позицию в защите прав человека и свободы слова. Об этом объявил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс через социальные сети.
«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в сообщении Гримса, цитирующего Норвежский Нобелевский институт.
Ранее Илона Маска подвергли жесткой критике со стороны Польши за высказывания о нацистах. Миллиардер считает, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков-нацистов и написал об этом в социальных сетях.
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