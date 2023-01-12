У Назарбаева отобрали высокий статус в Казахстане

Назарбаев лишился статуса «почетный сенатор»

12 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны, пишет агентство Фото: Официальный сайт Президента России Экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны. Об этом сообщает председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев. «Вопрос был по званию почетный сенатор. Мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон «О первом президенте Республики Казахстан», — сказал председатель Сената. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что из конституции страны была убрана статья о статусе и полномочиях первого президента страны и также будет убрано звание «почетный сенатор». Ранее в Казахстане проходили референдумы о поправках в Конституцию страны. Они прошли в начале июня 2022 года. Поправками предлагалось ограничить власть президента и усилить роль парламента. Также в ноябре проходили президентские выборы. Назарбаев поздравил президента республики Касым-Жомарта Токаева с победой.

Экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора страны. Об этом сообщает председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев. «Вопрос был по званию почетный сенатор. Мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон «О первом президенте Республики Казахстан», — сказал председатель Сената. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что из конституции страны была убрана статья о статусе и полномочиях первого президента страны и также будет убрано звание «почетный сенатор». Ранее в Казахстане проходили референдумы о поправках в Конституцию страны. Они прошли в начале июня 2022 года. Поправками предлагалось ограничить власть президента и усилить роль парламента. Также в ноябре проходили президентские выборы. Назарбаев поздравил президента республики Касым-Жомарта Токаева с победой.