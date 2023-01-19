Американский комик Алекс Штейн опубликовал ролик, в котором иронично высмеял проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома. Само видео опубликовано на YouTube.
«Итак, вы хотите, чтобы Америка посылала больше денег на Украину, но как насчет этого бездомного?», — обратился Алекс Штейн к активистам в своем ролике. В это время рядом находился обнаженный по пояс мужчина, со стаканчиком для мелочи в руках. В ответ на вопрос Штейна активисты озадачились, сведя в итоге свой ответ к тому, что Украине нужна поддержка, а Россия угрожает всему миру. По итогу блоггер подытожил, что бездомным в США помогать не собираются.
Ранее сообщалось, что украинцы избили французских блогеров во время акции в поддержку жителей Донбасса. Акция проходила в ноябре в Париже. Также украинские активисты попытались сорвать встречу Деда Мороза в Германии. Кроме того, украинские волонтеры топтались на флаге ДНР в конгрессе США, сообщает телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие Западные страны оказывают поддержку Украине с самого начала СВО в виде финансов и вооружения.
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Американский комик Алекс Штейн опубликовал ролик, в котором иронично высмеял проукраинских активистов, устроивших пикет у Белого дома. Само видео опубликовано на YouTube. «Итак, вы хотите, чтобы Америка посылала больше денег на Украину, но как насчет этого бездомного?», — обратился Алекс Штейн к активистам в своем ролике. В это время рядом находился обнаженный по пояс мужчина, со стаканчиком для мелочи в руках. В ответ на вопрос Штейна активисты озадачились, сведя в итоге свой ответ к тому, что Украине нужна поддержка, а Россия угрожает всему миру. По итогу блоггер подытожил, что бездомным в США помогать не собираются. Ранее сообщалось, что украинцы избили французских блогеров во время акции в поддержку жителей Донбасса. Акция проходила в ноябре в Париже. Также украинские активисты попытались сорвать встречу Деда Мороза в Германии. Кроме того, украинские волонтеры топтались на флаге ДНР в конгрессе США, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие Западные страны оказывают поддержку Украине с самого начала СВО в виде финансов и вооружения.