В Греции учредили партию, выступающую в поддержку России и СВО

В воскресенье в Греции была учреждена партия «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), которая выступает в поддержку российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил учредитель партии Панайотис Лафазанис.
«За трагический (конфликт — прим. URA.RU) на Украине несут исключительную ответственность США и НАТО, которые его добивались и спровоцировали», — заявлено в программе движения, слова приводит РИА Новости. Согласно заявлению партии, греческие политические силы должны сплотиться в единый фронт, чтобы противостоять Западу и наладить взаимоотношения с Россией.
Ранее в Греции разразился скандал из-за предложений устроить над президентом России Владимиром Путиным трибунал. Ряд политических деятелей потребовали объяснений от инициаторов идей о трибунале, подчеркнув необходимость дипломатии с РФ. Кроме того, граждане Греции провели акцию в поддержку хороших взаимоотношений с Россией.
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