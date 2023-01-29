29 января 2023

В Греции учредили партию, выступающую в поддержку России и СВО

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Санторини. Греция, флаг греции
В Греции появилась партия, официально поддерживающая СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В воскресенье в Греции была учреждена партия «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), которая выступает в поддержку российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил учредитель партии Панайотис Лафазанис.

«За трагический (конфликт — прим. URA.RU) на Украине несут исключительную ответственность США и НАТО, которые его добивались и спровоцировали», — заявлено в программе движения, слова приводит РИА Новости. Согласно заявлению партии, греческие политические силы должны сплотиться в единый фронт, чтобы противостоять Западу и наладить взаимоотношения с Россией.

Ранее в Греции разразился скандал из-за предложений устроить над президентом России Владимиром Путиным трибунал. Ряд политических деятелей потребовали объяснений от инициаторов идей о трибунале, подчеркнув необходимость дипломатии с РФ. Кроме того, граждане Греции провели акцию в поддержку хороших взаимоотношений с Россией.

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В воскресенье в Греции была учреждена партия «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), которая выступает в поддержку российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил учредитель партии Панайотис Лафазанис. «За трагический (конфликт — прим. URA.RU) на Украине несут исключительную ответственность США и НАТО, которые его добивались и спровоцировали», — заявлено в программе движения, слова приводит РИА Новости. Согласно заявлению партии, греческие политические силы должны сплотиться в единый фронт, чтобы противостоять Западу и наладить взаимоотношения с Россией. Ранее в Греции разразился скандал из-за предложений устроить над президентом России Владимиром Путиным трибунал. Ряд политических деятелей потребовали объяснений от инициаторов идей о трибунале, подчеркнув необходимость дипломатии с РФ. Кроме того, граждане Греции провели акцию в поддержку хороших взаимоотношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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