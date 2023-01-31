WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ

Госдепартамент отправил в конгресс США доклад, в котором заявил, что считает «блокирование» Россией американских инспекций нарушением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом написали в Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа.
«Россия нарушила новый договор СНВ о сокращении ядерных вооружений большой дальности, отказавшись разрешить инспекции на местах и отклонив просьбы Вашингтона встретиться, чтобы обсудить свои проблемы с соблюдением», — написали в издании. Также невозможность проведения инспекций затрудняет подсчет боеголовок, которые «развернула РФ», цитирует издание доклад Госдепа США.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что требования американской стороны от РФ возобновить инспекции по ДСНВ «весьма странными». Дипломат объяснил это тем, что США хотят проверок на российских объектах, при том, что существует угроза осуществления Киевом ударов по объектам РФ, пишет деловое издание «Взгляд».
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Госдепартамент отправил в конгресс США доклад, в котором заявил, что считает «блокирование» Россией американских инспекций нарушением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом написали в Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа. «Россия нарушила новый договор СНВ о сокращении ядерных вооружений большой дальности, отказавшись разрешить инспекции на местах и отклонив просьбы Вашингтона встретиться, чтобы обсудить свои проблемы с соблюдением», — написали в издании. Также невозможность проведения инспекций затрудняет подсчет боеголовок, которые «развернула РФ», цитирует издание доклад Госдепа США. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что требования американской стороны от РФ возобновить инспекции по ДСНВ «весьма странными». Дипломат объяснил это тем, что США хотят проверок на российских объектах, при том, что существует угроза осуществления Киевом ударов по объектам РФ, пишет деловое издание «Взгляд».