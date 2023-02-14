Лидер тюменских эсеров разошелся во взглядах с Захаром Прилепиным

14 февраля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Эсер Владимир Пискайкин известен своими яркими высказываниями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава тюменских эсеров Владимир Пискайкин разошелся во взглядах с Захаром Прилепиным. Тюменец в ответе на запрос URA.RU отметил, что не полностью разделяет мнение сопредседателя своей партии и писателя относительно будущего российской элиты. «Захар Прилепин считает, что в стране должна быть только одна элита — военная. В чем-то он прав, наверное, но экономическое развитие тоже необходимо, нужна честная элита, которая не будет воровать у народа», — заявил Пискайкин. При этом политик отмечает, что тюменские сторонники Прилепина принимают активное участие в жизни регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду». В частности, работают с ветеранами и военно-патриотической повесткой. Собеседники URA.RU в политическом истеблишменте считают, что Пискайкин яркими высказываниями привлекает к себе внимание перед выборами губернатора Тюменской области, в которых, вероятно, примет участие. Глава эсеров и раньше отличался громкими заявлениями. В январе Пискайкин предложил Николаю Руссу, сдавшему мандат депутата Тюменской облдумы, оплатить дополнительные выборы в парламент. А в мае 2022 года заявил о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд России из-за того, что он не генерирует прибыль. Писатель Прилепин стал сопредседателем партии справедливороссов после объединения своей партии «За правду» со «Справедливой Россией» в феврале 2021 года. В январе 2023 года он заключил контракт с Росгвардией и уехал в зону проведения СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава тюменских эсеров Владимир Пискайкин разошелся во взглядах с Захаром Прилепиным. Тюменец в ответе на запрос URA.RU отметил, что не полностью разделяет мнение сопредседателя своей партии и писателя относительно будущего российской элиты. «Захар Прилепин считает, что в стране должна быть только одна элита — военная. В чем-то он прав, наверное, но экономическое развитие тоже необходимо, нужна честная элита, которая не будет воровать у народа», — заявил Пискайкин. При этом политик отмечает, что тюменские сторонники Прилепина принимают активное участие в жизни регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду». В частности, работают с ветеранами и военно-патриотической повесткой. Собеседники URA.RU в политическом истеблишменте считают, что Пискайкин яркими высказываниями привлекает к себе внимание перед выборами губернатора Тюменской области, в которых, вероятно, примет участие. Глава эсеров и раньше отличался громкими заявлениями. В январе Пискайкин предложил Николаю Руссу, сдавшему мандат депутата Тюменской облдумы, оплатить дополнительные выборы в парламент. А в мае 2022 года заявил о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд России из-за того, что он не генерирует прибыль. Писатель Прилепин стал сопредседателем партии справедливороссов после объединения своей партии «За правду» со «Справедливой Россией» в феврале 2021 года. В январе 2023 года он заключил контракт с Росгвардией и уехал в зону проведения СВО.