Уральский завод ответил на новость о ДТП с пьяным топ-менеджером предприятия в Москве

УЗГА не стал комментировать сообщения о ДТП с топ-менеджером предприятия в Москве

16 февраля 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) отказался комментировать новость о первом замглавы предприятия Сергее Голованове, который, предположительно, устроил пьяное ДТП в Москве. Об этом в пресс-службе сообщили корреспонденту URA.RU. «Судя по публикации инцидент произошел в нерабочее время, и вмешиваться в личную жизнь и давать комментарии мы не имеем права. К работе это не имеет никакого отношения», — сообщил представитель завода. Сообщения об инциденте, в котором, предположительно, участвовал Голованов, появились вечером 16 февраля. По информации telegram-канала Shot, Голованов устроил пьяное ДТП в Москве, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Согласно опубликованным кадрам, при нем было удостоверение УЗГА.

Представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) отказался комментировать новость о первом замглавы предприятия Сергее Голованове, который, предположительно, устроил пьяное ДТП в Москве. Об этом в пресс-службе сообщили корреспонденту URA.RU. «Судя по публикации инцидент произошел в нерабочее время, и вмешиваться в личную жизнь и давать комментарии мы не имеем права. К работе это не имеет никакого отношения», — сообщил представитель завода. Сообщения об инциденте, в котором, предположительно, участвовал Голованов, появились вечером 16 февраля. По информации telegram-канала Shot, Голованов устроил пьяное ДТП в Москве, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Согласно опубликованным кадрам, при нем было удостоверение УЗГА.