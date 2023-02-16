Уральский завод ответил на новость о ДТП с пьяным топ-менеджером предприятия в Москве

УЗГА не стал комментировать сообщения о ДТП с топ-менеджером предприятия в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Щербакова-Объездная под мостом. Екатеринбург
Авария произошла вечером в Москве Фото:

Представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) отказался комментировать новость о первом замглавы предприятия Сергее Голованове, который, предположительно, устроил пьяное ДТП в Москве. Об этом в пресс-службе сообщили корреспонденту URA.RU.

«Судя по публикации инцидент произошел в нерабочее время, и вмешиваться в личную жизнь и давать комментарии мы не имеем права. К работе это не имеет никакого отношения», — сообщил представитель завода.

Сообщения об инциденте, в котором, предположительно, участвовал Голованов, появились вечером 16 февраля. По информации telegram-канала Shot, Голованов устроил пьяное ДТП в Москве, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Согласно опубликованным кадрам, при нем было удостоверение УЗГА.

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Представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) отказался комментировать новость о первом замглавы предприятия Сергее Голованове, который, предположительно, устроил пьяное ДТП в Москве. Об этом в пресс-службе сообщили корреспонденту URA.RU. «Судя по публикации инцидент произошел в нерабочее время, и вмешиваться в личную жизнь и давать комментарии мы не имеем права. К работе это не имеет никакого отношения», — сообщил представитель завода. Сообщения об инциденте, в котором, предположительно, участвовал Голованов, появились вечером 16 февраля. По информации telegram-канала Shot, Голованов устроил пьяное ДТП в Москве, после чего был остановлен сотрудниками ГИБДД. Согласно опубликованным кадрам, при нем было удостоверение УЗГА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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