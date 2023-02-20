Байден заявил, что знает цель Путина

Главной целью президента России Владимира Путина якобы является попытка «стереть Украину с лица земли», но Украина выстоит и обязательно победит. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.
«Цель Владимира Путина стереть Украину с лица земли», — передает слова Байдена Sky News. Он добавил, что Украина якобы одержит победу в так называемой «крупнейшей наземной войне в Европе за последнее время». Также президент США отдал должное западным странам за всяческую помощь украинскому руководству.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят большие потери под Бахмутом (Артемовск). Также украинские военные заявляют о больших проблемах с наличием боеприпасов и трудностями пополнения запасов вооружения в рядах украинской армии. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская армия стремится защитить мирных жителей Донбасса и не ставит себе цель оккупировать территорию Украины.
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Главной целью президента России Владимира Путина якобы является попытка «стереть Украину с лица земли», но Украина выстоит и обязательно победит. Такое мнение выразил президент США Джо Байден. «Цель Владимира Путина стереть Украину с лица земли», — передает слова Байдена Sky News. Он добавил, что Украина якобы одержит победу в так называемой «крупнейшей наземной войне в Европе за последнее время». Также президент США отдал должное западным странам за всяческую помощь украинскому руководству. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят большие потери под Бахмутом (Артемовск). Также украинские военные заявляют о больших проблемах с наличием боеприпасов и трудностями пополнения запасов вооружения в рядах украинской армии. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская армия стремится защитить мирных жителей Донбасса и не ставит себе цель оккупировать территорию Украины.