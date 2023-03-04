Экс-разведчик США: Запад скрывает правоту Путина по Украине

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На Западе предпочитают закрывать глаза на восхваление Бандеры на Украине, заявил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывают это и продолжают называть спецоперацию, начатую президентом России Владимиром Путиным, неспровоцированной. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur. Он добавил, что на Украине поют песни про Бандеру и ставят в его честь статуи, воспитывая молодежь в этом направлении, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-то бы ни было причины.

Ранее в Германии граждане вышли на протест против предоставления военной помощи украинской власти, представители которой признают в Бандере национального героя. Как напоминает телеканал 360, на Украине курсант военной академии был осужден на два года условного срока за то, что он облил краской памятник Степану Бандере.

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Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывают это и продолжают называть спецоперацию, начатую президентом России Владимиром Путиным, неспровоцированной. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur. Он добавил, что на Украине поют песни про Бандеру и ставят в его честь статуи, воспитывая молодежь в этом направлении, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-то бы ни было причины. Ранее в Германии граждане вышли на протест против предоставления военной помощи украинской власти, представители которой признают в Бандере национального героя. Как напоминает телеканал 360, на Украине курсант военной академии был осужден на два года условного срока за то, что он облил краской памятник Степану Бандере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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