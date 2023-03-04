Экс-разведчик США: Запад скрывает правоту Путина по Украине

04 марта 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

На Западе предпочитают закрывать глаза на восхваление Бандеры на Украине, заявил Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывают это и продолжают называть спецоперацию, начатую президентом России Владимиром Путиным, неспровоцированной. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur . Он добавил, что на Украине поют песни про Бандеру и ставят в его честь статуи, воспитывая молодежь в этом направлении, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-то бы ни было причины. Ранее в Германии граждане вышли на протест против предоставления военной помощи украинской власти, представители которой признают в Бандере национального героя. Как напоминает телеканал 360, на Украине курсант военной академии был осужден на два года условного срока за то, что он облил краской памятник Степану Бандере.

Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывают это и продолжают называть спецоперацию, начатую президентом России Владимиром Путиным, неспровоцированной. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — заявил Риттер в эфире youtube-канала Justin Podur. Он добавил, что на Украине поют песни про Бандеру и ставят в его честь статуи, воспитывая молодежь в этом направлении, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-то бы ни было причины. Ранее в Германии граждане вышли на протест против предоставления военной помощи украинской власти, представители которой признают в Бандере национального героя. Как напоминает телеканал 360, на Украине курсант военной академии был осужден на два года условного срока за то, что он облил краской памятник Степану Бандере.