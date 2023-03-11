Власти Украины начали изымать квартиры в новых ЖК «на нужды армии»

На Украине участились случаи отчуждения квартир у владельцев в жилом комплексе на Софиевской Борщаговке в Киеве. Об этом сообщил глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
«В этом ЖК под отчуждение в пользу государства ушло порядка 40 квартир», — пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на адвоката. По его словам, люди, купившие квартиры в данном ЖК, заселились в новое жилье, но сейчас столкнулись с тем, что их квартиры изымают.
В отношении застройщика третий год тянется дело об уклонении от уплаты налогов. Сроки по таким делам ограничены 18 месяцами, но на время военного положения эту норму отменили. Так арест квартир оказался бессрочным. Поэтому жильцы не могут переоформить квартиры в собственность.
Однако Кравец отмечает, что не понимает, зачем ВСУ нужны двухъярусные апартаменты в Киеве. «Вряд ли в них хотят обустроить точки огневых позиций», — утверждает адвокат.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал имущество 185 граждан содействующих России. Имущество будет использовано для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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