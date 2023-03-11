11 марта 2023

В США назвали три преимущества Путина на Украине

Times of San Diego: медленная доставка западной техники на Украину играет Путину на руку
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Слабая промышленность Украины не позволяет ее армии чувствовать себя уверенно, пишет Times of San Diego Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Длительность доставки западной техники Украине, слабость украинской промышленности и экономики, а также отсутствие согласия в рядах западных союзников являются преимуществами президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское издание Times of San Diego.

«Тремя преимуществами Путина на Украине являются медленная поставка западной техники Украине, нехватка мощностей у украинской промышленности и неустоявшаяся позиция по целям конфликта среди западных стран», — говорится в материале. Там подчеркнули, что для доставки западных танков на Украину и обучения украинских военных работе с ними понадобится много времени, которым непременно воспользуется российский лидер.

Слабость промышленности Украины, а также зависимость ее военной экономики от финансовой помощи Запада, также ставит украинские власти в невыгодное положение. Что касается самих западных союзников Украины, то среди них отсутствует какая-либо единая и внятная цель по поводу развития украинского конфликта. Само будущее западной поддержки для украинцев выглядит туманным из-за наблюдающегося спада уровня поддержки политики, направленной на оказание помощи Украине, среди населения западных стран.

Ранее стало известно, что поддержка западными странами Украины находится под угрозой. Последние успехи российской армии в районе Бахмута заставляют многих на Западе сомневаться в реальной способности Украины удерживать свои позиции и добиваться целей.

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Длительность доставки западной техники Украине, слабость украинской промышленности и экономики, а также отсутствие согласия в рядах западных союзников являются преимуществами президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское издание Times of San Diego. «Тремя преимуществами Путина на Украине являются медленная поставка западной техники Украине, нехватка мощностей у украинской промышленности и неустоявшаяся позиция по целям конфликта среди западных стран», — говорится в материале. Там подчеркнули, что для доставки западных танков на Украину и обучения украинских военных работе с ними понадобится много времени, которым непременно воспользуется российский лидер. Слабость промышленности Украины, а также зависимость ее военной экономики от финансовой помощи Запада, также ставит украинские власти в невыгодное положение. Что касается самих западных союзников Украины, то среди них отсутствует какая-либо единая и внятная цель по поводу развития украинского конфликта. Само будущее западной поддержки для украинцев выглядит туманным из-за наблюдающегося спада уровня поддержки политики, направленной на оказание помощи Украине, среди населения западных стран. Ранее стало известно, что поддержка западными странами Украины находится под угрозой. Последние успехи российской армии в районе Бахмута заставляют многих на Западе сомневаться в реальной способности Украины удерживать свои позиции и добиваться целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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