В США назвали три преимущества Путина на Украине

Times of San Diego: медленная доставка западной техники на Украину играет Путину на руку

12 марта 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Слабая промышленность Украины не позволяет ее армии чувствовать себя уверенно, пишет Times of San Diego Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Длительность доставки западной техники Украине, слабость украинской промышленности и экономики, а также отсутствие согласия в рядах западных союзников являются преимуществами президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское издание Times of San Diego. «Тремя преимуществами Путина на Украине являются медленная поставка западной техники Украине, нехватка мощностей у украинской промышленности и неустоявшаяся позиция по целям конфликта среди западных стран», — говорится в материале . Там подчеркнули, что для доставки западных танков на Украину и обучения украинских военных работе с ними понадобится много времени, которым непременно воспользуется российский лидер. Слабость промышленности Украины, а также зависимость ее военной экономики от финансовой помощи Запада, также ставит украинские власти в невыгодное положение. Что касается самих западных союзников Украины, то среди них отсутствует какая-либо единая и внятная цель по поводу развития украинского конфликта. Само будущее западной поддержки для украинцев выглядит туманным из-за наблюдающегося спада уровня поддержки политики, направленной на оказание помощи Украине, среди населения западных стран. Ранее стало известно, что поддержка западными странами Украины находится под угрозой. Последние успехи российской армии в районе Бахмута заставляют многих на Западе сомневаться в реальной способности Украины удерживать свои позиции и добиваться целей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Длительность доставки западной техники Украине, слабость украинской промышленности и экономики, а также отсутствие согласия в рядах западных союзников являются преимуществами президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Об этом сообщает американское издание Times of San Diego. «Тремя преимуществами Путина на Украине являются медленная поставка западной техники Украине, нехватка мощностей у украинской промышленности и неустоявшаяся позиция по целям конфликта среди западных стран», — говорится в материале. Там подчеркнули, что для доставки западных танков на Украину и обучения украинских военных работе с ними понадобится много времени, которым непременно воспользуется российский лидер. Слабость промышленности Украины, а также зависимость ее военной экономики от финансовой помощи Запада, также ставит украинские власти в невыгодное положение. Что касается самих западных союзников Украины, то среди них отсутствует какая-либо единая и внятная цель по поводу развития украинского конфликта. Само будущее западной поддержки для украинцев выглядит туманным из-за наблюдающегося спада уровня поддержки политики, направленной на оказание помощи Украине, среди населения западных стран. Ранее стало известно, что поддержка западными странами Украины находится под угрозой. Последние успехи российской армии в районе Бахмута заставляют многих на Западе сомневаться в реальной способности Украины удерживать свои позиции и добиваться целей.