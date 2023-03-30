Оператор «Северного потока-2» объявил об отставке директора

30 марта 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Маттиас Варниг покинул свой пост гендиректора компании Nord Stream 2 AG Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинул свой пост. Компания является оператором «Северного потока-2». Об этом сообщили в самой компании. «Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига <…> и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях», — приводит Reuters слова представителей компании. Уточняется, что дальнейшую эксплуатацию газопровода будет осуществлять Transliq AG. Nord Stream 2 занималась обслуживанием газопровода «Северный поток-2». Сами газопроводы были повреждены в ночь на 26 сентября в результате подрывов. Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков уверен, что США причастны к подрывам. В феврале американский журналист Сеймур Херш также писал о причастности Вашингтона к диверсии. В РФ и КНР разочарованы отказом СБ ООН от расследования по «Северным потокам», сообщает РАПСИ. В МИД РФ подчеркнули, что шансы России получить компенсацию за газопроводы близится к нулю, пишет «Утро.ру».

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинул свой пост. Компания является оператором «Северного потока-2». Об этом сообщили в самой компании. «Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига <…> и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях», — приводит Reuters слова представителей компании. Уточняется, что дальнейшую эксплуатацию газопровода будет осуществлять Transliq AG. Nord Stream 2 занималась обслуживанием газопровода «Северный поток-2». Сами газопроводы были повреждены в ночь на 26 сентября в результате подрывов. Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков уверен, что США причастны к подрывам. В феврале американский журналист Сеймур Херш также писал о причастности Вашингтона к диверсии. В РФ и КНР разочарованы отказом СБ ООН от расследования по «Северным потокам», сообщает РАПСИ. В МИД РФ подчеркнули, что шансы России получить компенсацию за газопроводы близится к нулю, пишет «Утро.ру».