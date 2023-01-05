Украине напомнили о трех критериях, не позволяющих вступить в НАТО

Политик рассказал о трех критериях, которые не позволят Украине вступить в НАТОФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс, пока не будут соблюдены три критерия НАТО. Об этом рассказал немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Когда вопрос касается вступления Украины в НАТО, следует помнить о трех критериях, которые применяются для расширения альянса с 1997 года. Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?», — прокомментировал Ишингер изданию Politico.
Политик напомнил о спорных дебатах, которые последовали после поднятия вопроса о вступлении Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году. «Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить положительно», — добавил Ишингер.
Ранее URA.RU сообщало о словах советника офиса президента Украины Арестовича о сроках вступления страны в НАТО. Политик считает, что вхождение в альянс может произойти летом 2023 года. В сентябре 2022-го украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, передает Life. Однако, по мнению экспертов, принятие страны в Североатлантический альянс совершенно исключено. НАТО ни в коем случае не примет Украину, так как в противном случае европейским странам пришлось бы воевать с Россией, а это никому не нужно, передает мнение военного эксперта Виктора Литовкина MK.
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Украина не сможет вступить в Североатлантический Альянс, пока не будут соблюдены три критерия НАТО. Об этом рассказал немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Когда вопрос касается вступления Украины в НАТО, следует помнить о трех критериях, которые применяются для расширения альянса с 1997 года. Рассматривается три вопроса: едина ли рассматриваемая страна в своем желании вступить в НАТО, или потенциальное членство приведет к внутреннему расколу? Все ли члены альянса выступают за предоставление членства? Повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?», — прокомментировал Ишингер изданию Politico. Политик напомнил о спорных дебатах, которые последовали после поднятия вопроса о вступлении Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году. «Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить положительно», — добавил Ишингер. Ранее URA.RU сообщало о словах советника офиса президента Украины Арестовича о сроках вступления страны в НАТО. Политик считает, что вхождение в альянс может произойти летом 2023 года. В сентябре 2022-го украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, передает Life. Однако, по мнению экспертов, принятие страны в Североатлантический альянс совершенно исключено. НАТО ни в коем случае не примет Украину, так как в противном случае европейским странам пришлось бы воевать с Россией, а это никому не нужно, передает мнение военного эксперта Виктора Литовкина MK.