05 апреля 2023

Глава МИД Великобритании раскололся о вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Великобритании: вступление Украины в НАТО перестало быть приоритетом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, отель, флаги сша и евросоюза, флаги нато
В НАТО не считают первостепенной задачей принятие Украины Фото:

На данный момент вопрос с вступлении Украины в НАТО не является первостепенной задачей. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

«Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но в настоящий момент приоритеты расставлены иначе. Место Украины в европейской архитектуре безопасности должно определяться после окончания идущего сейчас конфликта», — пояснил свою позицию Джеймс Клеверли в интервью изданию Politico.

Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страну примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не является приоритетом. В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказывал сенатор РФ Алексей Пушков.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

На данный момент вопрос с вступлении Украины в НАТО не является первостепенной задачей. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но в настоящий момент приоритеты расставлены иначе. Место Украины в европейской архитектуре безопасности должно определяться после окончания идущего сейчас конфликта», — пояснил свою позицию Джеймс Клеверли в интервью изданию Politico. Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страну примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не является приоритетом. В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказывал сенатор РФ Алексей Пушков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...