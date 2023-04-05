Глава МИД Великобритании раскололся о вступлении Украины в НАТО

На данный момент вопрос с вступлении Украины в НАТО не является первостепенной задачей. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но в настоящий момент приоритеты расставлены иначе. Место Украины в европейской архитектуре безопасности должно определяться после окончания идущего сейчас конфликта», — пояснил свою позицию Джеймс Клеверли в интервью изданию
Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страну примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не является приоритетом. В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказывал сенатор РФ Алексей Пушков.
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