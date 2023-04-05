Глава МИД Великобритании раскололся о вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Великобритании: вступление Украины в НАТО перестало быть приоритетом

05 апреля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

В НАТО не считают первостепенной задачей принятие Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU На данный момент вопрос с вступлении Украины в НАТО не является первостепенной задачей. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но в настоящий момент приоритеты расставлены иначе. Место Украины в европейской архитектуре безопасности должно определяться после окончания идущего сейчас конфликта», — пояснил свою позицию Джеймс Клеверли в интервью изданию Politico . Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страну примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не является приоритетом. В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказывал сенатор РФ Алексей Пушков.

На данный момент вопрос с вступлении Украины в НАТО не является первостепенной задачей. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. «Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но в настоящий момент приоритеты расставлены иначе. Место Украины в европейской архитектуре безопасности должно определяться после окончания идущего сейчас конфликта», — пояснил свою позицию Джеймс Клеверли в интервью изданию Politico. Украина подала заявку в НАТО в прошлом году на фоне спецоперации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страну примут после окончания конфликта с Россией. По его словам, вопрос членства Украины пока не является приоритетом. В случае вступления Украины в НАТО альянс будет поставлен на «грань войны с Россией» и станет заложником претензий Киева. Такое мнение высказывал сенатор РФ Алексей Пушков.