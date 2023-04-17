Мишустин собрал своих замов, чтобы выполнить поручения Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами о ходе выполнения поручений президента России Владимира Путина. На заседании обсуждались такие темы, как всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, достижение технологического суверенитета и расширение возможностей заключения СПИК (фонда развития промышленности).
«По поручению президента мы продолжаем использовать созданный механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды», — передает слова Мишустина сайт правительства РФ. Он добавил, что благодаря данному механизму россияне смогут сами определять те объекты инфраструктуры, которые подлежат реконструкции.
Также на совещании обсуждалось поручение российского президента по достижению технологического суверенитета. Российский кабмин продолжит оказывать российской промышленности всевозможные меры поддержки на налаживание выпуска необходимых компонентов. Среди прочего правительство России намерено расширить возможности заключения контрактов СПИК, что позволит поддержать активное внедрение решений из области высоких технологий в агропромышленный комплекс.
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами о ходе выполнения поручений президента России Владимира Путина. На заседании обсуждались такие темы, как всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, достижение технологического суверенитета и расширение возможностей заключения СПИК (фонда развития промышленности). «По поручению президента мы продолжаем использовать созданный механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды», — передает слова Мишустина сайт правительства РФ. Он добавил, что благодаря данному механизму россияне смогут сами определять те объекты инфраструктуры, которые подлежат реконструкции. Также на совещании обсуждалось поручение российского президента по достижению технологического суверенитета. Российский кабмин продолжит оказывать российской промышленности всевозможные меры поддержки на налаживание выпуска необходимых компонентов. Среди прочего правительство России намерено расширить возможности заключения контрактов СПИК, что позволит поддержать активное внедрение решений из области высоких технологий в агропромышленный комплекс.