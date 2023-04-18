Bloomberg: Apple разрешит устанавливать сторонние приложения

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В iOS 17 появится возможность установки приложений из сторонних магазинов, пишет Bloomberg
В iOS 17 появится возможность установки приложений из сторонних магазинов, пишет Bloomberg Фото:

Новое законодательство Евросоюза вынудило компанию Apple в обновленной операционной системе iOS 17 предоставить пользователям скачивать приложения не только из AppStore, но и из других магазинов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В новой операционной системе iOS 17 Apple добавит возможность установки приложений из сторонних магазинов, а не только из AppStore», — говорится в материале агентства. Там подчеркнули, что такой шаг был вызван изменениями в законодательстве Евросоюза в области цифровых рынков, который обязует такие компании, как Apple и Google, предоставлять возможность установки приложений из сторонних магазинов.

Ранее URA.RU сообщало, что из AppStore пропало приложение банка «Тинькофф». ЕС ввел санкции против банка в рамках десятого пакета ограничений. Также из магазина пропало приложение банка «Уралсиб».

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Новое законодательство Евросоюза вынудило компанию Apple в обновленной операционной системе iOS 17 предоставить пользователям скачивать приложения не только из AppStore, но и из других магазинов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «В новой операционной системе iOS 17 Apple добавит возможность установки приложений из сторонних магазинов, а не только из AppStore», — говорится в материале агентства. Там подчеркнули, что такой шаг был вызван изменениями в законодательстве Евросоюза в области цифровых рынков, который обязует такие компании, как Apple и Google, предоставлять возможность установки приложений из сторонних магазинов. Ранее URA.RU сообщало, что из AppStore пропало приложение банка «Тинькофф». ЕС ввел санкции против банка в рамках десятого пакета ограничений. Также из магазина пропало приложение банка «Уралсиб».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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