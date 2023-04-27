Опубликованы документы, свидетельствующие о последних дня жизни лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и о его самоубийстве. Документы опубликовала ФСБ России. Документы представляют собой пересказы бывшего командира минометного полка Артура Шварца по воспоминаниям адъютанта Гитлера Отто Гюнше.
«Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мертвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц», — записал Артур Шварц. Его записи цитируют РИА Новости. Шварц ссылается на воспоминания адъютанта фюрера Отто Гюнше, с которым сидел в одной камере.
Шварц уточняет, что в планы фюрера было посвящено только ближайшее окружение. Он покончил с собой 30 апреля 1945 года и был сожжен на заднем дворе бункера, где в последнее время жил и работал. Гюнше вспоминает, что в последние дни фюрер выглядел сломленным.
Со днем смерти Гитлера возможно совпадет дата наступления украинской армии на российские территории. Такого мнения придерживается глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает RT.
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