The Sun: секретные чертежи подводной лодки нашли в туалете британского паба

29 апреля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Чертежи подлодки были найдены в туалете переполненного паба, пишет The Sun Фото: Министерство обороны Великобритании Секретные чертежи передовой британской подводной лодки HMS Anson были обнаружены в одном из переполненных пивных пабов в городе Барроу в графстве Камбрия. Об этом сообщает британское издание The Sun. «Чертежи с пометкой совершенно секретно были найдены в пивной вместе со шнурком Королевского флота с нового судна стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов», — говорится в материале . Там добавили, что пивной паб в этот момент был переполнен посетителями. Один из посетителей заявил, что благодаря лишь чуду этими чертежами не завладел какой-либо «российский шпион», заключили в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека.

Секретные чертежи передовой британской подводной лодки HMS Anson были обнаружены в одном из переполненных пивных пабов в городе Барроу в графстве Камбрия. Об этом сообщает британское издание The Sun. «Чертежи с пометкой совершенно секретно были найдены в пивной вместе со шнурком Королевского флота с нового судна стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов», — говорится в материале. Там добавили, что пивной паб в этот момент был переполнен посетителями. Один из посетителей заявил, что благодаря лишь чуду этими чертежами не завладел какой-либо «российский шпион», заключили в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека.