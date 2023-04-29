The Sun: секретные чертежи подводной лодки нашли в туалете британского паба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Чертежи подлодки были найдены в туалете переполненного паба, пишет The Sun Фото:

Секретные чертежи передовой британской подводной лодки HMS Anson были обнаружены в одном из переполненных пивных пабов в городе Барроу в графстве Камбрия. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«Чертежи с пометкой совершенно секретно были найдены в пивной вместе со шнурком Королевского флота с нового судна стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов», — говорится в материале. Там добавили, что пивной паб в этот момент был переполнен посетителями. Один из посетителей заявил, что благодаря лишь чуду этими чертежами не завладел какой-либо «российский шпион», заключили в материале.

Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретные чертежи передовой британской подводной лодки HMS Anson были обнаружены в одном из переполненных пивных пабов в городе Барроу в графстве Камбрия. Об этом сообщает британское издание The Sun. «Чертежи с пометкой совершенно секретно были найдены в пивной вместе со шнурком Королевского флота с нового судна стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов», — говорится в материале. Там добавили, что пивной паб в этот момент был переполнен посетителями. Один из посетителей заявил, что благодаря лишь чуду этими чертежами не завладел какой-либо «российский шпион», заключили в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...