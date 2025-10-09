СК просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

Круглову вменяется статья об ответственности за распространение ложной информации о ВС РФ
Круглову вменяется статья об ответственности за распространение ложной информации о ВС РФ Фото:

СК России ходатайствует о наложении ареста на имущество бывшего депутата Московской городской думы от партии «Яблоко» Максима Круглова. Это следует из материалов суда.

«Зарегистрирован материал о наложении ареста на имущество 9 октября 2025 года», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Круглову вменяется статья об ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Ранее суд избрал для Круглова меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-депутат был арестован и помещен в следственный изолятор до 29 ноября. Защита Круглова подала апелляцию на это решение. Следственные органы указали, что в апреле 2022 года Круглов опубликовал на своем telegram-канале сведения о действиях российской армии в отношении мирных жителей Украины, которые не соответствуют действительности.

