СК просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

СК России ходатайствует о наложении ареста на имущество бывшего депутата Московской городской думы от партии «Яблоко» Максима Круглова. Это следует из материалов суда.
«Зарегистрирован материал о наложении ареста на имущество 9 октября 2025 года», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Круглову вменяется статья об ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Ранее суд избрал для Круглова меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-депутат был арестован и помещен в следственный изолятор до 29 ноября. Защита Круглова подала апелляцию на это решение. Следственные органы указали, что в апреле 2022 года Круглов опубликовал на своем telegram-канале сведения о действиях российской армии в отношении мирных жителей Украины, которые не соответствуют действительности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.